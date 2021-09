Prinz Andrew verkauft vielleicht sein Luxus-Chalet in Verbier – Schulden?

AFP via Getty Images

Ein Ort für Ruhe und Vergnügen, Entspannung und Action, den Prinz Andrew in Zukunft womöglich nicht mehr nutzen darf.

Erneut schafft es der angebliche Lieblingssohn von Queen Elizabeth (95) in die Negativschlagzeilen. Dieses Mal geht es um seine Finanzen. Auf dem Konto von Prinz Andrew herrsche nämlich gähnende Leere, wie « The Sun » berichtet. Aus diesem Grund sehe sich der 61-Jährige nun dazu gezwungen, auch seine letzte Immobilie zu verkaufen – und zwar für umgerechnet rund 22 Millionen Franken.

Es handelt sich dabei um sein Luxus-Chalet im Walliser Nobelskiort Verbier. Nachdem Prinz Andrew zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (61) und den beiden Töchtern Prinzessin Beatrice (33) und Prinzessin Eugenie (31) jahrelang Ferien in dem Haus gemacht hat, entschied sich das Royal-Paar im Jahr 2014, das Anwesen mit sieben Schlafzimmern, einem 60 Quadratmeter grossen Innenpool, einer Sauna und einer Bar zu kaufen. Bezahlt wurde das Chalet damals aus dem Privatvermögen von Andrew und nicht mit dem Geld des Königshauses.

Queen griff Andrew bei Schulden nicht unter die Arme

Ganz ohne Probleme verlief der Kauf jedoch nicht: Die frühere Besitzerin und damals enge Freundin des Royal, Isabelle de Rouvre (74), warf dem Herzog und der Herzogin von York nämlich vor, die letzte Rate des Kaufpreises nicht bezahlt zu haben. Gemäss Verkaufsurkunde, die «Le Temps» vorlag, hätte der Restbetrag von sechs Millionen Franken bis am 31. Dezember 2019 beglichen werden müssen. Bis zum Stichtag sei aber keine Zahlung eingegangen, hiess es weiter. Und auch vier Monate später habe die Verkäuferin noch kein Geld gesehen. Mit Zinsen habe sich dann der Betrag auf acht Millionen Franken erhöht.

Für den Kauf sollen die Yorks eine Hypothek aufgenommen und eine private Finanzspritze von der Queen in Anspruch genommen haben, um die «langfristige Familieninvestition» stemmen zu können. Auf weitere Hilfe seiner Mutter musste Andrew dann aber verzichten. «Die Queen wird nicht eingreifen, um die Schulden des Schweizer Chalets zu begleichen», teilte ein Palast-Sprecher laut britischen Medien mit. Der 61-Jährige beteuerte allerdings stets, den Kaufpreis vollumfänglich entrichtet zu haben, doch Rouvre hielt dagegen. Schlussfolgerung: Sie zog vor Gericht. Nun dürfte sich das Problem allerdings relativ bald lösen.

Klage zurückgezogen, Verkauf im Gange

Gemäss « The Times » zog Rouvre die Klage zurück, da das Chalet in der Endphase des Verkaufs für umgerechnet rund 22 Millionen Franken steht. «Die Klage wurde zurückgezogen und die Angelegenheit steht kurz vor einer Lösung zur beiderseitigen Zufriedenheit», teilte eine mit dem Verfahren vertraute Quelle der Zeitung mit.

Schliesslich können die Yorks mit dieser Summe nun auch die Schulden bei Rouvre begleichen. Einziges Manko für Andrew: Mit dem Verkauf des Chalets würde der 61-Jährige nun kein Eigentum mehr besitzen. Derzeit lebt er mit seiner Ex-Frau in der Royal Lodge in Windsor, ganz in der Nähe seiner Mutter.