Muss sich der FC St. Gallen bald eine neue Vereinsfarbe suchen?

Doch rote Trikots sind in der Serie A weiterhin erlaubt. Diese Tatsache lässt viele Fans im Internet zu einem anderen Schluss kommen. Viele befürchten, dass in Zukunft Werbung wie bei einem Green Screen direkt auf das Spielfeld projiziert werden könnte. Grüne Trikots könnten diesen Vorgang verkomplizieren.

SFL gibt Entwarnung

In Italien sind mit Sassuolo (Grün-Schwarz), Aufsteiger Venezia (Orange-Schwarz-Grün) und Lazio (Auswärtsdress) gleich mehrere Clubs von der neuen Regelung betroffen. In der Schweizer Super League hätte ein ähnliches Verbot besonders für den FC St. Gallen Konsequenzen. Müssen sich die Espen also bald auf die Suche nach einer neuen Vereinsfarbe machen?

Die Swiss Football League gibt Entwarnung. «Ein solche Regelung ist nicht geplant», sagt Philippe Guggisberg, Mediensprecher der SFL, auf Anfrage von 20 Minuten. In der Ostschweiz kann man also aufatmen. Das Team von FCSG-Trainer Peter Zeidler wird weiter wie gewohnt in Grün-Weiss auflaufen. Anders sieht die Lage bei den betroffenen Teams in Italien aus. Bislang ist noch unklar, ob Sassuolo und Venezia tatsächlich ihre Vereinsfarben künftig nicht mehr mit ihren Trikots vertreten können.