Yann Sommer: Bayern-Coach Julian Nagelsmann erhöht Druck

Hammer-Duell gegen PSG : «Muss Topleistung bringen» – Bayern-Coach erhöht Druck auf Yann Sommer

Bayern und Yann Sommer spielen am Mittwochabend in der Allianz-Arena gegen PSG. Das letzte Mal, als Sommer im Champions-League-Achtelfinal in München gespielt hatte, wurde es ein Debakel.