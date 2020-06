Gefährliche Verkehrssituation in Küssnacht

«Muss zuerst jemand sterben, bevor etwas unternommen wird?»

Am Autobahnzubringer in Küssnacht SZ ist die Verkehrssituation während Stosszeiten jeden Tag haarsträubend. Nun fordert ein Petitionskomitee eine Notlösung.

Die Situation am Kreisel beim A4-Autobahnzubringer im Küssnachter Fänn sei für alle Verkehrsteilnehmer unerträglich: «Bereits bei leicht verstärktem Verkehrsaufkommen führt der Kreisel zu stockendem Verkehr, und während Stosszeiten ist man mit Staus in praktisch alle Richtungen konfrontiert», sagt Samuel Lütolf, Vizepräsident der SVP Küssnacht und Co-Präsident des Petitionskomitees «Zubringer Küssnacht».

Lütolf sieht gar ein massives Sicherheitsrisiko beim Rückstau auf der Autobahnausfahrt von Zürich her, der sich praktisch täglich als Kolonne über mehrere Hundert Meter bildet: «Jeder Pendler hat garantiert schon äusserst brenzlige Situationen erlebt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dort ein schwerer Unfall passiert.» Tatsächlich stauen sich die Autos nicht nur bei der Ausfahrt selbst, sondern oft müssen sie bereits auf dem Pannenstreifen einspuren, damit sie die Ausfahrt in Küssnacht nicht verpassen.

«Im Alltag sind auf der Autobahn immer wieder Todsünden zu sehen»

«Im Video ist etwa zu sehen, wie sich ein korrekt fahrender Lastwagen auf der Autobahn der Ausfahrt nähert und abrupt abbremsen muss, weil gleichzeitig ein Auto, das in der Warteschlange der Ausfahrt steht, zurück auf die Fahrbahn drängt.» Eine weitere «Todsünde» begehen gleich fünf ungeduldige Autofahrer, die einfach die doppelte Sicherheitslinie überfahren, um zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, damit sie den Stau überholen können, um anschliessend weiter vorn wieder in die Ausfahrt einzubiegen.

Lütolf: «Die Situation ist akut, und wir fragen uns, ob zuerst jemand sterben muss, bevor etwas unternommen wird.» Seit dreizehn Jahren werde nach einer Lösung auf den verschiedensten Stufen gesucht, und das Bundesamt für Strassen (Astra) stehe wieder an der Startlinie. Grund: 2019 wies das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) das Projekt zur Neubeurteilung zurück an den Absender. Ausserdem wurde das Astra auch noch dazu verbrummt, zwei Einsprechenden eine Parteientschädigung von über 33’000 Franken zu bezahlen, wie im Schreiben zu lesen ist.

Projekt des Astra soll gegen Ende 2020 aufgelegt werden

Die Rückweisung des Projekts durch das Uvek ist laut Esther Widmer, Sprecherin des Astra, damit begründet worden, «dass zu viele Fragen im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kantonsstrasse, der Erschliessung der Tankstelle und damit einhergehenden Anpassungen nicht geklärt seien.» Nun gehe es folgendermassen weiter: Vertreter des Astra und des Tiefbauamts des Kantons Schwyz hätten im Anschluss an einer gemeinsamen Sitzung die Beurteilung des Uvek analysiert und das weitere Vorgehen festgelegt. Als erster Schritt werde gemeinsam die konzeptionelle Planung des Systems überprüft und überarbeitet.

«Diese bildet die Grundlage für die Überarbeitung des Ausführungsprojekts des Knotens Küssnacht durch das Astra. Gleichzeitig prüft das Astra, ob mit Überbrückungsmassnahmen die Sicherheitsdefizite auf der Nationalstrasse sowie die Fahrplanstabilität der öffentlichen Busse verbessert werden können», sagt Widmer weiter. In der Zwischenzeit hätten die Mitglieder der Begleitkommission Stellung zum Projektvorschlag für die Umgestaltung des Knotens genommen. Aktuell sei das Astra in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt des Kantons Schwyz daran, das Projekt so zu überarbeiten, dass die Kritikpunkte möglichst berücksichtigt werden könnten. Widmer: «Das überarbeitete Projekt soll im Herbst der Begleitkommission vorgestellt werden. Ziel ist eine Auflage des Projekts gegen Ende 2020.»