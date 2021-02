Eine Südwest-Strömung hat Saharastaub in die Schweiz getragen.

Der Gruss aus der Sahara macht sich auf Autos, Töffs und Velos bemerkbar. Nun empfiehlt sich der Gang in die Waschanlage. Bei der Handwäsche muss viel Wasser zum Einsatz kommen, da sonst die Sandpartikel mit dem Schwamm erst richtig in den Lack einmassiert werden und es zu Kratzern kommen kann, wie der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) beim letztjährigen Saharastaub bereits erklärt hat.

Der Vorteil in diesem Jahr: Die Waschanlagen sind offen, was beim Lockdown letztes Jahr nicht der Fall war. So prägten im April 2020 reihenweise mit Blütenstaub eingedeckte Autos das Bild auf Schweizer Strassen.