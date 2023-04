GLP-Vorschlag: Musst du bald vor dem Gotthard-Tunnel ein 20er-Nötli zücken?

Gotthard: Das sagt Albert Rösti zum Voranmeldesystem vor dem Gotthardtunnel. 20 Minuten

Darum gehts An Spitzentagen wie Ostern oder Pfingsten stauen sich die Autos vor dem Gotthard jeweils über mehrere Kilometer.

Der Bund soll im Auftrag des Urner Landrats ein Voranmeldesystem für die Fahrt durch den Gotthardtunnel prüfen.

Unterstützung erhalten sie nun von Corina Gredig, GLP-Politikerin aus Zürich. Sie fordert die Einführung einer Mautgebühr in der Höhe von 20 Franken.

Der Bund will mit einem Voranmeldesystem für die Gotthard-Durchfahrt dafür sorgen, dass der Verkehr vor dem Gotthard zu Spitzenzeiten entlastet wird. «Es wird einfach sehr schwierig sein, dies in der Umsetzung zu realisieren, weil man dann haargenau den Zeitslot braucht, wann man den Tunnel passieren kann, und da ist die Lösung noch nicht auf dem Tisch», sagt Uvek-Vorsteher Albert Rösti. «Das Bundesamt für Strassen prüft natürlich die Situation.» Nun bringt eine Zürcher GLP-Politikerin eine neue Idee auf den Tisch: Eine Gebühr für die Durchfahrt.

Corina Gredig fordert laut dem «Blick», dass an Verkehrs-Spitzentagen in Zukunft 20 Franken bezahlt werden sollte, damit der Gotthard-Tunnel durchfahren werden darf. Das wäre dann beispielsweise an Ostern, an Auffahrt oder an Pfingsten der Fall.

Der Vorschlag

Je höher die erwartete Auslastung, desto teurer soll die Tunneldurchfahrt laut den Vorstellungen der GLP-Politikerin sein. Am teuersten wäre die Durchfahrt laut Berechnungen vom «Blick» an Ostern, am günstigsten bei einer Gotthard-Durchfahrt an einem Donnerstag gegen Mitternacht im November. Ausnahmen sollen für die Anwohnerschaft und das lokale Gewerbe gelten. Für den Urner Mitte-Nationalrat Simon Stadler, braucht es ebenfalls solche Ausnahmen – auch für die Tessinerinnen und Tessiner. «Es muss jetzt etwas geschehen, um die Urner Bevölkerung an Spitzentagen wie Ostern, Auffahrt und Pfingsten vom Durchfahrtsverkehr zu entlasten.»

Eine Änderung der Verfassung wäre für dieses Vorhaben laut Gredig nicht notwendig. Erst wenn alle anderen alpenquerenden Verbindungen inklusive der Pässe nachzögen.

Die Zürcher GLP-Nationalrätin Corina Gredig. Tamedia

«Zuversichtlich, dass Volk und die Mehrheit der Kantone zustimmen»

Simon Stadler von der Urner Mitte-Partei erklärt, dass das Bundesamt für Strassen (Astra) derzeit einen Bericht ausarbeiten muss, der zeigt, wie das Verkehrsmanagement am Gotthard verbessert werden kann. Wie Gredig verspricht auch er, politisch Nägel mit Köpfen zu machen: «Ich werde in Kenntnis des Astra-Berichts ein solches System zur Glättung der Verkehrsspitzen per Vorstoss ins Parlament einbringen.» Sollte es zu einer Lösung kommen, bei der es einer Verfassungsänderung bedarf, so ist Stadler zuversichtlich, dass das Volk und die Mehrheit der Kantone zustimmen.

Wärst du mit dem Vorschlag einverstanden? Ja. Nein. Ich weiss es nicht. Ich will nur die Antworten sehen.