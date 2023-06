Garnelendarm: Muss man den Verdauungstrakt der Garnele entfernen?

Die schwarze Linie in Garnelen ist der Darm. Den kann man unter bestimmten Bedingungen mitessen. Ob man das will, ist eine andere Frage.

Magst du Crevetten? Dann denkst du vermutlich auch ab und zu über die dünne schwarze Linie, die sich durch den Rücken der Garnele zieht, nach. Eines vorweg: Es handelt es sich tatsächlich um den Darm. Genauer: Das Schwarze ist alles, was vom Magen, in den Mitteldarm und dann in den Darm des Krebstiers übergeht. Und dieser Verdauungstrakt ist voll mit Garnelenkot.

Der Gedanke, Garnelen-Ausscheidungen zu essen, ist grusig. Aber ist das gefährlich und musst du den Darm nun jedes Mal herauspulen?

Rohe Garnelen sind nicht empfehlenswert. Kochst du sie jedoch richtig, kannst du den Darmtrakt mitessen. Pexels/Polina Tankilevitch

Darminhalt kann sandigen Biss verursachen

Für die Beantwortung lohnt sich der Gedanke darüber, was die kleinen Krebstiere so zu sich nehmen. «Sie knabbern an Nahrungsmitteln, die in den schlammigen Tiefen des Ozeans zu finden sind, wie Plankton, Würmer, mikroskopischen Tieren und verschiedenen Arten von organischen Ablagerungen wie Sand», erklärt Experte Dr. Dave Love gegenüber «Self». Er ist Wissenschaftler am Johns Hopkins Center im Bereich Meeresfrüchte, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

«Diese schwarze Linie ist eine Kombination all dieser Dinge in verschiedenen Verdauungsstadien», sagt er. Doch gesundheitsschädigend ist der Verzehr von dem Garnelenkot nicht zwangsläufig. Wenn man den Darm nicht entfernt, könnte es jedoch zu einem körnigen oder sandigen Biss kommen.

Gründlich gekocht ist Garnelenkot ungefährlich

Der Experte macht deutlich: «Das Essen des Verdauungstrakts der Garnele macht dich nicht krank – solange du sie gründlich kochst.» Wichtig ist also, das Krebstier zu dämpfen, backen oder zu braten. Es sollte eine Innentemperatur von mindestens 62 Grad erreicht werden. Bei dieser Temperatur nimmt die Crevette eine feste Textur an und windet sich in eine C-Form.

Gut gekochter Garnelenkot ist unbedenklich. Denn wenn du deinen Garnelen gründlich einheizt, tötet die Hitze enthaltene Bakterien ab. Nur roh sollte man die Schalentiere nicht essen. Durch Rohverzehr kann es zu Lebensmittelvergiftungen kommen. Wie rohes Hackfleisch können rohe Garnelen zum Beispiel E.-Coli-Bakterien enthalten.

Wer sich die Mühe machen möchte, kann Garnelen entdarmen. Ein Muss ist es nicht, wenn man sie richtig kocht. Pexels/ Derwin Edwards

So entfernst du den Garnelendarm

Wenn du mit dem Wissen, Garnelenkot zu essen, nicht leben kannst, kannst du den Darm entfernen. Um den gesamten Verdauungstrakt zu entfernen, schneide zunächst mit einem scharfen Messer einmal entlang der Rückenseite von oben nach unten ein.

Dann kannst du den schwarzen Faden mit der Messerspitze aus der entstandenen Öffnung herausziehen. Danach solltest du die Garnelen unter fliessendem Wasser abspülen. So kannst du sicherstellen, dass du alle Kotreste entfernt hast.