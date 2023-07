Hautkrebs: Ist Sonnencreme Flugzeug nötig?

Lindsey Zubritsky ist eine in Pittsburgh (USA) ansässige Dermatologin und ziemlich erfolgreiche Tiktokerin – rund eine Million Follower hat sie auf dem sozialen Netzwerk mittlerweile angesammelt. Die 10,3 Millionen Ansichten, die sie auf einen ihrer aktuellen Clips bekam, sind aber auch für Dr. Lindsey ungewöhnlich. Sie teilt darin Hautpflege-Tipps während des Fliegens. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Allerdings weist sie direkt zu Beginn darauf hin, dass Sonnenschutz im Flieger unerlässlich sei. Kann das wirklich sein?

Sonnenschutz auf dem Fensterplatz

Kompressionsstrümpfe im Flieger (gegen geschwollene Beine) und ein mit Feuchtigkeit versorgtes Gesicht (wegen der trockenen Luft in der Kabine) – diese zwei Tipps der Dermatologin sind durchaus sinnvoll, aber nichts Neues. Die Sonnencreme, die sie zu Beginn des Fluges aufträgt, sorgt aber für Aufsehen. «Schon eine Stunde in der Luft kommt einem 20-minütigen Besuch im Solarium gleich», so Zubritsky. Diese Zahl hat sie sich nicht ausgedacht: Nachdem bei Piloten und Flugpersonal eine erhöhte Anzahl von Melanomen festgestellt wurde, untersuchte eine Studie 2015 das Phänomen. Sie kam zu folgendem Schluss: «Piloten, die 56,6 Minuten lang auf einer Höhe von 30’000 Fuss fliegen, erhalten dieselbe Menge an krebserregender UVA-Strahlung wie bei einer 20-minütigen Sitzung im Solarium.» Es kommt noch schlimmer: «Diese Werte könnten höher sein, wenn über dichten Wolken oder Schneefeldern geflogen wird, da diese bis zu 85 Prozent der Strahlung reflektieren.»

Achtung beim Lesen

Bei der Studie gibt es zwei Punkte, die zu beachten sind: Die Messungen 2015 wurden lediglich in Cockpits durchgeführt, also an der Windschutzscheibe von Flugzeugen. UVB-Strahlen wurden zu weniger als einem Prozent durchgelassen, die UVA-Strahlung gelangte je nach Test zwischen 0,42 und 53,5 Prozent durch die Scheibe. Die höheren Werte gehören dabei vor allem zu älteren Flugzeug-Modellen.

2017 wurde eine weitere Studie durchgeführt, dieses Mal in der Kabine und im Cockpit. In keinem der untersuchten Boeing- und Airbus-Modelle konnte eine UV-Belastung in der Kabine gemessen werden. Die dreischichtigen Fenster blocken ab, was draussen passiert. In einem der Cockpits war zwar UVA-Strahlung messbar, diese war allerdings deutlich niedriger als auf festem Boden und wurde zusätzlich durch das Sonnenschild der Windschutzscheibe verringert. Als Passagier in der Kabine besteht auch ohne Sonnenschutz kein Risiko von UV-Belastung – das schreibt auch der australische Krebsverband.

Woher kommen die Melanome?

Es wird vermutet, dass die erhöhte Anzahl von Melanomen bei Flugpersonal und Piloten unter anderem durch häufige Aufenthalte an Orten mit hoher UV-Belastung zustande kommen könnte, allerdings spielen bei Hautkrebs natürlich immer auch andere Faktoren eine Rolle. Sonnenschutz kann die Risikofaktoren aber in jedem Fall mindern. Daher gilt: Spätestens wenn du aus dem Flugzeug steigst, sollte die Sonnencreme sitzen.