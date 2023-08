Gemüse und Früchte waschen – so geht es richtig

Wie dreckig sind eigentlich Früchte und Gemüse? Wer zuletzt «Vergiftet: Die schmutzige Wahrheit über unser Essen» bei Netflix geschaut hat, wird sich diese Frage wohl noch intensiver stellen. Denn die Doku behandelt Fälle aus den USA, in denen Menschen wegen Lebensmittelvergiftungen starben.

Eigentlich wasche ich hauptsächlich Früchte, die ich sofort verzehren will.

Natürlich alle. Viele. Aber ich habe zum Beispiel noch nie eine Melone abgespült. Ich wasche meistens mein Gemüse. Eigentlich wasche ich hauptsächlich Früchte, die ich sofort verzehren will. Ich wasche meine Lebensmittel nicht. Ich weiss es nicht.

Erin DiCaprio, Expertin für Lebensmittelsicherheit an der University of California, erklärt gegenüber der «New York Times», wie genau du dein Gemüse und deine Früchte putzen musst, um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu minimieren. Sie macht klar: «Keines unserer Lebensmittel ist steril; es gibt immer Mikroorganismen, aber es gibt bestimmte Arten, von denen wir krank werden, wenn wir sie zu uns nehmen. Waschen ist also eine bewährte Methode, um dieses Risiko zu mindern.»