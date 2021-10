Musst du neue Kleider wirklich erst waschen?

Die meisten von uns haben wahrscheinlich gelernt, dass man frisch gekaufte Kleidungsstücke waschen sollte, bevor man sie trägt. Zwar wirst du nicht an dem ungewaschenen Pulli sterben, theoretisch sind aber Ausschläge und Allergien möglich.

Läuse und Pilze

Das Ding bei neuer Kleidung ist, dass du ziemlich sicher nicht die erste Person bist, die sie trägt – und ganz bestimmt nicht die erste Person, die das Teil anfasst. Donald Belsito, Dermatologie-Professor an der Columbia University sagt in der «Today»-Show: «Ich habe schon Fälle gesehen, in denen Läuse vermutlich durch Kleiderprobieren im Laden übertragen wurden.»