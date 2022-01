Aufruf – Musst du Überstunden leisten wegen Quarantäne-Absenzen?

Über 118’000 Menschen in der Schweiz sind derzeit offiziell in Quarantäne oder Isolation.

Die Omikron-Variante wird zur Belastungsprobe: Über 118’000 Menschen fehlen derzeit am Arbeitsplatz, weil sie in Quarantäne oder in Isolation sind, wie das BAG meldet. Da einige Kantone wie Zürich aber zuletzt keine Zahlen geliefert haben, sind es in Wahrheit noch viel mehr.