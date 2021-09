Geuensee LU - Musste A.N. (20) wegen eines Streits um Geld sterben?

An der Avia-Tankstelle in Geuensee LU kam es am Samstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung. Das Todesopfer ist A. N.* (20) aus dem Kanton Luzern.

Darum gehts In Geuensee LU kam es am Samstagabend zu einem blutigen Streit.

Der 20-jährige Kosovare A.N.* ist dabei ums Leben gekommen.

Weitere Personen wurden verletzt; mindestens sechs mussten ins Spital gebracht werden.

Weitere Ermittlungen sind im Gang. Die Polizei Luzern sucht nach Augenzeugen.

«Er war immer ein gut aufgestellter junger Mann mit einem sehr reinen Herzen. Er hat so etwas nicht verdient! Ich kann es immer noch kaum glauben», sagt I. I., der zusammen mit A.N. * die Berufsschule besucht hat.

Streit um Geldschulden?

Ein News-Scout war am Samstag kurz nach der Gewalttat an der Tankstelle: «Als ich gestern Abend um 20.30 Uhr tanken gehen wollte, war alles abgesperrt. Die Polizei war vor Ort, fünf Polizisten haben mit Taschenlampen etwas gesucht». Weitere Beamt inn e n und Beamte hätten die Tankstellenbesucher innen und - b esucher b efragt, etwas später sei ein Leichenwagen vorgefahren. «Vier Autos sind abtransportiert worden.» Eines davon habe er erkannt. «Es war der Mercedes eines jungen Luzerners, mit dem ich mich zwei Wochen zu v or unterhalten hatte», so der News-Scout zu 20 Minuten.

Der Vorfall soll gemäss Quellen des News-Scouts in einem Café im benachbarten Triengen aufgrund von Geldschulden begonnen haben. Der Tote habe nichts damit zu tun gehabt und habe nur seinem Freund helfen wollen, so der News-Scout. Die genauen Hintergründe der Tat müssen jetzt die Ermittler innen und Ermittler klären. Gemäss der Luzerner Polizei waren über ein Dutzend Personen aus Syrien, Irak, Nordmazedonien und der Schweiz am Streit beteiligt. Die Polizei hat bereits in der Nacht auf Sonntag mehrere Personen festgenommen.

«Ein ruhiger Junge, der nie Probleme gemacht hat»

«Wir sind unendlich traurig», sagt Ali N., der Onkel von A.N. zu «Blick». «A. war immer so nett. Ein ruhiger Junge, der nie Probleme gemacht hat.» Niemand in der Familie kann sich erklären, wie es zu den schlimmen Szenen an der Tankstelle kommen konnte.

Weitere Ermittlungen sind derzeit im Gang. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung gemacht haben, sollen sich bei der Luzerner Polizei unter 041 248 81 17 melden.

* Namen der Redaktion bekannt