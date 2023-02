Ski-WM: «Musste auf Zähne beissen» – Gut-Behrami will nach Knie-Problemen angreifen

Nach Knie-Problemen ist die Tessinerin wieder in Topform.

Lara Gut-Behrami fährt gleich in drei Disziplinen um WM-Gold.

Mit der Nummer 31 rollte Lara Gut-Behrami im Kombi-Super-G von hinten das Feld auf. Die zweitbeste Fahrt lieferte sie am Ende ab, doch auf einen Start im Slalom verzichtete sie aus taktischen Gründen . Die Konkurrenz ist aufgrund der starken Fahrt bei der gezeichneten Piste allerdings gewarnt – Gut-Behrami, die Titelverteidigerin und Olympiasiegerin, ist heiss auf die nächste Super-G-Medaille.

Nach ihrem letzten Weltcup-Rennen sprach die Tessinerin von einer leeren Batterie und auch Schmerzen im Knie. Zu ihrem Glück gab es vor der Weltmeisterschaft eine kurze Pause. «Ich musste beim Knie auf die Zähne beissen», so die Tessinerin. Das sei bei der hohen Belastung und der kurzen Erholungszeit allerdings normal. Die Pause brauchte sie aber nicht nur wegen des Knies. «Auch für den Kopf waren die Pause und Erholung wichtig», so die 31-Jährige.

Die achtfache WM-Medaillengewinnerin will ihren Edelmetall-Satz in diesem Jahr natürlich weiter ausbauen. Doch sie ist sich der schwierigen Konkurrenz bewusst: «An einer WM braucht es auch noch etwas Glück. Man kann eine wunderschöne Fahrt zeigen und trotzdem ist jemand schneller», erklärt die Tessinerin. Für sie ist klar, dass es schwierig ist, die Ergebnisse der letzten WM (zweimal Gold, einmal Bronze) zu wiederholen. Gut-Behrami: «Die Ergebnisse aus Cortina zu toppen, ist nicht mein Ziel.» Gut-Behrami möchte vor allem eines: «Ich will gut Ski fahren und es geniessen.»