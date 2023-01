Australian Open: Novak Djokovic steht im Viertelfinal

Australian Open : «Musste einige Pillen nehmen» – Novak Djokovic lässt Gegner keine Chance

Tennis-Star Novak Djokovic ist eine Runde weiter am Australian Open. Trotz einer Verletzung am Oberschenkel besiegte er den Australier Alex de Minaur in drei Sätzen.

1 / 5 In seinem einseitigen Spiel gewann Novak Djokovic am Montagvormittag überlegen gegen den Australier Alex de Minaur. Getty Images Der 35-Jährige setzte sich nach nur 2:06 Stunden locker mit 6:2, 6:1, 6:2 durch. Getty Images Der Australier hatte keine Chance. AFP

Darum gehts Novak Djokovic steht am Australian Open im Achtelfinal.

In drei Sätzen gewinnt der Serbe souverän gegen den Australier Alex de Minaur.

Im Viertelfinal trifft er nun auf den Russen Andrej Rublew.

Tennisstar Novak Djokovic hat am Australian Open in Melbourne mit einer Machtdemonstration den Viertelfinal erreicht. Der 35-jährige Serbe deklassierte am Montag in einem höchst einseitigen Achtelfinal den überforderten Australier Alex de Minaur und setzte sich nach nur 2:06 Stunden locker mit 6:2, 6:1, 6:2 durch. Anders als in den zwei Runden zuvor schien Djokovic der Oberschenkel deutlich weniger Probleme zu bereiten.

Wegen Djokovics Blessur und der bis dahin starken Leistung des an Nummer 22 gesetzten de Minaur hatten die australischen Fans auf eine Überraschung gehofft – doch diese Hoffnung legte sich in der Rod Laver Arena schnell. «Ich kann mich nicht entschuldigen, dass die Fans kein längeres Match sehen konnten. Ich wollte es schnell zu Ende bringen», sagte der Serbe nach dem Spiel. Er habe bisher die beste Leistung des Jahres gezeigt. «Ich habe heute fast nichts gespürt im Oberschenkel, da muss ich meinem medizinischen Team ein grosses Dankeschön sagen», so Djokovic weiter. Er gab aber auch zu: «Ich musste in diesen Tag auch einige Pillen gegen den Schmerz nehmen.»

Russe Rublew wartet im Viertelfinal

Im Viertelfinal wartet am Mittwoch der Russe Andrei Rublew auf Djokovic. Der 25-Jährige zog durch ein 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) im packenden Achtelfinalmatch gegen den dänischen Jungstar Holger Rune (19) zum siebten Mal in die Runde der besten acht Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier ein.

Der Däne Rune sah fast schon wie der sichere Sieger aus, als er im fünften und letzten Satz zum Matchgewinn aufschlug. Wenig später vergab er zudem zwei Matchbälle und führte im entscheidenden Tiebreak gar mit 5:0. Doch es reichte nicht.

