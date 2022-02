Prinz Andrew – Musste er sein Chalet verkaufen, um Virginia Guiffre auszuzahlen?

Abgemacht sei, dass er eine hohe Summe an ihre Wohltätigkeitsorganisation spendet.

Prinz Andrew hat sich aussergerichtlich mit Virginia Guiffre geeinigt und entgeht so einem Gerichtsverfahren. Abgemacht sei, dass er eine hohe Summe an ihre Wohltätigkeitsorganisation spendet. Da der 62-Jährige jetzt aber sein Chalet in dem Schweizer Skiort Verbier im Wallis verkauft, wird darüber spekuliert, dass er das Geld zu diesem Zweck brauche.