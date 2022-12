Velokuriere müssen wegen Schnee Essenslieferungen einstellen

Rasch online eine Pizza bestellen und sich diese dann per Velokurier liefern lassen. Das ist derzeit wegen des Schnees und der glatten Strassen nicht überall möglich. Diverse Lieferdienste haben ihren Service schon gestern Abend eingestellt. Eine Leserin aus Zürich hat ihre Sushi-Platte über Eat.ch bestellt und musste, um diese zu holen, gleich selbst durch den Schnee stampfen: «Es war kalt, schneite und war rutschig . Ich wollte an diesem Tag eigentlich nicht aus dem Haus, weshalb ich den Lieferservice bestellt habe. Dass ich das Essen dann selber abholen musste, war ein bisschen nervig.»

Wer über die bekannteste Lieferplattform Just-eat.ch bestellte, wurde am Dienstag aber teils enttäuscht: Mehrere Betriebe, die bei Just-eat.ch aufgeführt werden, mussten den Betrieb teilweise einstellen. So etwa Wiesner Gastronomie, die in verschiedenen Schweizer Städten Restaurants betreibt. «Am Dienstag ab 17 Uhr mussten wir in Bern und in Zürich die Lieferungen aufgrund des Schneefalls einstellen», wie ein Marketingverantwortlicher auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Auch heute können die Kurierenden zu ihrer Sicherheit in Bern keine Touren fahren. «Aktuell entscheiden wir je nach Entwicklung der Strassenverhältnisse, wo und wann die Fahrten möglich sind.»