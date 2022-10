Waisenrente gestrichen: Nun spricht der junge Mann über den Gerichtsentscheid

20min/Steve Last

20 Minuten konnte nun mit dem Betroffenen sprechen. «Ich musste Sachen verkaufen, um mir Essen leisten zu können», erzählt er. Inzwischen habe er das Praktikum abbrechen müssen. Stattdessen versuche er nun, die nötige Berufserfahrung für die Prüfung für den Eidgenössischen Fachausweis (EFA) anders zusammenzukriegen. Er arbeite mit Mikrofonen bei einem Medium, arbeite in einem Club, helfe einer Band. «Es ist alles viel komplizierter geworden», sagt er kopfschüttelnd.

Steine im Weg statt Freude über Engagement

«Das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders», sagt die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss. Das Gericht selbst will sie nicht angreifen. Im Sinne der Gewaltentrennung beurteile sie Fälle nicht. Aber auf einer menschlichen Ebene hätte sich Wyss mehr Empathie gewünscht. «Statt sich zu freuen, dass er eine Ausbildung macht und Fachkenntnisse erwirbt, werden ihm unnötigerweise solche Steine in den Weg gelegt», sagt sie. Nun wolle sie prüfen, ob und wie die Gesetze und Verordnungen an die Lebensrealität von jungen Berufseinsteigenden angepasst werden könnten.