Anfang Februar wurde in der Dominikanischen Republik ein Schweizer tot aufgefunden. Der leblose Körper wurde unter einem Hotelbett im Norden des Landes, in Sosúa, entdeckt. Das Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte, Kenntnis vom toten Schweizer auf der Karibik-Insel zu haben. Der Mann wies an der Stirn eine Wunde auf, die auf einen Schlag hindeutete.