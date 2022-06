Gegen Deutschland: Musste sich Englands Jungstar Jude Bellingham auf dem Platz übergeben?

Der Jungspund verausgabt sich. Offenbar so extrem, dass er sich in der 93. Minute noch auf dem Platz übergeben muss. Danach sieht es zumindest aus. Die englischen Medien sind überzeugt, dass er erbrechen musste, die deutschen Medien sind sich da nicht so sicher. Auch die Twitter-User sind sich uneins. So heisst es da beispielsweise: «Ich will nicht der Zahnarzt von Jude Bellingham sein, wenn das alles Speichel war.» Der BVB-Reporter Sebastian Wessling hat Bellingham offenbar gefragt, was da rauskam und dieser antwortete: «Das war nur etwas Saft.»