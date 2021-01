«Unsere drei Standbeine Verkauf, Keramikmalen und Café sind alle weggefallen. Wir haben während der Krise viel Geld in die Digitalisierung des Geschäfts investiert. Aber wer sich in diesem Bereich nicht auskennt, kommt leider auf keinen grünen Zweig.» schlerin.ch

Heidi Laurent-Domenig (r.), Keramik- und Stoffladen Butia Schlerin in Sent GR

Gaby Nehme, Druckergeschäft in Winterthur ZH

Sandra Kohler, Weiblichkeit-Boutique Vive la v in Rieden AG

Not macht aber auch erfinderisch.

In der Bildstrecke erzählen sie, wie schwierig es ist, den Handel ins Internet zu verlagern.

Wegen der Ladenschliessung sind viele Kleinunternehmerinnen und -unternehmer in der Bedrouille.

Geschlossene Läden, Reisebüros und Werkstätten: Für manche Unternehmer bleibt im Moment nur der Sprung ins Internet. Das erweist sich in vielen Fällen jedoch schwieriger, als man meinen könnte. Vielen Betroffenen fehlt das digitale Know-how, um einen Onlineshop aufzubauen. In anderen Fällen ist es schlicht zu teuer, die Website zu bewerben. «Das kostet ein Schweinegeld», sagt etwa Unternehmerin Gaby Nehme.

Zur Unterstützung der Kleinunternehmerinnen und -unternehmer stellt 20 Minuten einige der Betriebe vor. In der Bildstrecke oben erzählen die Betroffenen von ihrer Situation – einen Link zum jeweiligen Onlineshop findest du ebenfalls dort.

Wie die verschiedenen Geschichten zeigen, macht Not auch erfinderisch: So führt Nina Kuratle, deren Wollfachgeschäft geschlossen bleibt, neuerdings Strick-Livestreams durch. Dort beantwortet sie Fragen und gibt Tipps. Und Reisebüro-Chef Beat Künzler hat kurzum ein kleines Bändchen entwickelt, das das Tragen von Masken angenehmer machen soll. Das verkauft er jetzt online und hofft, so über die Runden zu kommen.