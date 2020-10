In Basel brannte am Mittwoch ein Gartenhäuschen nieder. Im benachbarten Garten fielen den Flammen Tiere zum Opfer.

Bei einem Brand auf dem Familiengartenareal Landauer im Grenzgebiet von Basel und Riehen sind am Mittwoch in den frühen Morgenstunden 17 Meerschweinchen verbrannt. Ihr Gehege grenzte an ein Gartenhaus, das höchstwahrscheinlich mutwillig angezündet worden ist. Die Feuerwehr wurde um 4.15 Uhr alarmiert. In der Mitteilung der Basler Staatsawanwaltschaft heisst es, dass nebenstehende Gartenhäuser in Mitleidenschaft und ein Stall sowie eine Voliere abgebrannt sind.