Die schrägsten Hochzeitserlebnisse der Community

Wenn viele Menschen zusammenkommen, feiern – und wenn dann noch Alkohol mit im Spiel ist, kann so einiges in die Hose gehen. Wir haben euch nach euren schrägsten, lustigsten und aussergewöhnlichsten Erlebnissen an Hochzeiten gefragt. In der Bildstrecke findet ihr einige eurer Antworten. Mit dabei sind Geschichten von Affären, Unfällen und knausrigen Brautpaaren.