Quarantäne statt Familienfest : Musstest du Weihnachten wegen Corona allein verbringen?

Wer einen positiven Corona-Test hat, muss sich in Isolation begeben. Das führt dazu, dass man sich nicht mit seinen Liebsten treffen kann. Gerade zu Weihnachten kann das sehr belastend sein. Bist du auch davon betroffen? Dann melde dich bei uns.

Weihnachten ist das Familienfest schlechthin. Die Kinder freuen sich über das Auspacken der Geschenke, am feierlich dekorierten Tisch wird ein Festmahl geschlemmt, und in der warmen Stube geniesst man mit seinen Liebsten die festliche Stimmung vor einem reich geschmückten Weihnachtsbaum. Soweit die Idealvorstellung.



Seit die täglichen Corona-Fallzahlen auf ein Rekordhoch gestiegen sind, ist ein solches Weihnachtsfest vielen Personen in der Schweiz verwehrt geblieben. Laut den offiziellen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit BAG befanden sich am 23. Dezember landesweit 53’811 Personen in Isolation und 34’740 in Quarantäne. Bist du auch davon betroffen, und inwiefern? Schreib es uns ins unten angehängte Formular.