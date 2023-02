Erdbeben in Türkei: Mustafa lag 11 Tage unter Trümmern – nun darf er seine neugeborene Tochter umarmen

In den letzten zwei Tagen wurden mehrere Personen aus den Trümmern gerettet. Einer davon ist der 33 Jahre alte Mustafa, der am Tag des Bebens Vater geworden war.

Das Video zeigt den bis anhin letzten Geretteten: Hakan Yasinoglu wurde nach 278 Stunden lebend aus einem Trümmerberg gezogen. Twitter

Darum gehts Mustafa Avci wurde am Freitag aus den Trümmern gerettet.

261 Stunden musste er bis zu seiner Rettung ausharren.

Im Spital wartete seine Frau Bilge mit der neugeborenen Tochter Almile auf ihn.

Mustafa Avci kann dem Leben gleich doppelt danken: Der Mann wurde am Freitagmorgen – 261 Stunden nach dem Beben in der Türkei und in Syrien – lebend aus den Trümmern geholt. Kurz nachdem der 33-Jährige ins Spital gebracht wurde, besuchte ihn seine Ehefrau Bilge. In ihren Armen hielt sie Mustafas nächstes grosses Glück: seine elf Tage alte Tochter Almile, die er zum ersten Mal traf. Bilder aus einem Spital in Antakya in der Provinz Hatay zeigen, wie Mustafa den Kopf seiner Kleinen küsst, während er in einem Spitalbett an mehrere Schläuche angeschlossen ist.

Mustafa Avci wurde zusammen mit dem 26-jährigen Mehmet Ali Sakiroglu gerettet. Die beiden Männer befanden sich in einem Gesundheitszentrum, als das Gebäude am 6. Februar zusammenbrach. Kurz nach seiner Rettung hielt ein Retter sein Handy an Mustafas Ohr. «Fahri, wie geht es dir?», sagt der Gerettete zu einem Verwandten. «Bruder, wo bist du?» antwortet Fahri weinend. «Mir geht es gut. Ich glaube, ich bin in dem Ausbildungs- und Forschungsspital. Was machen meine Eltern? Sind sie alle gerettet worden?», fragt Mustafa. Fahri gibt ihm die gute Nachricht: «Es geht ihnen gut. Sie warten auf dich», antwortet er.

Neslihan überlebte – Mann und Kinder werden noch vermisst

In den letzten Stunden wurden in der Türkei mehrere kleine Wunder vermeldet. Rettungskräfte in der vollkommen zerstörten Stadt Antakya konnten auch den 14-jährigen Osman lebend aus einem zerstörten Gebäude ziehen. Der Jugendliche hatte 260 Stunden unter dem Trümmern überlebt. Im selben Gebäude bargen die Retter 17 Leichen.

In der Stadt Kahramanmaras retteten Helfer am Donnerstagabend die 29-jährige Neslihan Kilic. Die zweifache Mutter war 258 Stunden lang eingeschlossen. Die Retter hatten Trümmer und Möbel mit einem Gabelstapler angehoben, als sie bemerkten, dass sich die Hand der Frau auf einem Bett bewegte, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Neslihans Ehemann und ihre Kinder werden noch vermisst.

278 Stunden nach der Katastrophe wurde Hakan Yasinoglu lebend gerettet. Der 45-Jährige wurde aus einem Trümmerberg gezogen, wie auf einem Video zu sehen ist, das der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, in Online-Netzwerken teilte.

Seit dem Erdbeben der Stärke 7,8 am Montag vergangener Woche ist die Zahl der Toten in der Türkei und im benachbarten Syrien auf über 41'000 gestiegen. Nach Angaben des türkischen Vize-Präsidenten Fuat Oktay dauern die Rettungsarbeiten an rund 200 Orten in der Region an.