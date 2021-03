Covid-19 : Mutanten könnten Corona-Vorteile im Frühling «auffressen»

Es ist Frühling, die Temperaturen steigen und die Erkältungsgefahr sinkt. Schwächt sich nun auch das Coronavirus ab? Nicht zwingend, sagen Wissenschaftler. Eine eindeutige Prognose sei schwierig.

«Die Saisonalität von Viren, die über die Atemwege verbreitet werden, ist ungeheuer komplex», sagt Ulf Dittmer, der Direktor des Instituts für Virologie des Uniklinikums Essen. «Sie lässt sich nicht an einzelnen Faktoren festmachen.» Immerhin: Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass sich Sars-CoV-2 in der kälteren Jahreszeit besser verbreitet. Im Sommer schwäche sich die Übertragungsdynamik tendenziell ab.

«Dass wir 2020 einen so entspannten Sommer hatten, hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass unsere Fallzahlen im Frühjahr unter einer kritischen Schwelle geblieben sind», sagte Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, zum Spiegel. «Das ist inzwischen aber nicht mehr so.» In Spanien etwa seien die Fallzahlen im Sommer nach einem Lockdown wieder gestiegen – trotz Hitze.