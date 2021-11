Grossbritannien : Mutation der Delta-Variante steckt hinter jeder zehnten Corona-Infektion

Die Virus-Mutation «Delta Plus» ist bis zu 15 Prozent infektiöser und wurde auch in der Schweiz schon nachgewiesen. Typische Symptome treten seltener auf, weshalb Infektionen weniger schnell bemerkt werden könnten.

Die Delta-Subvariante des Coronavirus AY.4.2 ist inzwischen für mehr als jede zehnte Neuinfektion in Grossbritannien verantwortlich. Das geht aus der grossangelegten React-Studie des Imperial College London hervor, deren jüngste Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht wurden. Demnach konnten 11,8 Prozent von 841 sequenzierten positiven Proben der Subvariante AY.4.2 zugeordnet werden. Insgesamt waren für die Studie PCR-Tests von mehr als 100’000 Menschen ausgewertet worden, von denen knapp 1400 ein positives Ergebnis hatten. In Deutschland gibt es laut Robert Koch-Institut (RKI) keine Hinweise darauf, dass die Bedeutung der Delta-Subvariante im Pandemiegeschehen zunimmt. Auch in der Schweiz sind seit Anfang September schon Fälle der Variante «Delta Plus» aufgetaucht.