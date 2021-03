Von dieser neuen Erkenntnis berichten österreichische Forschende der im Fachjournal «Science Immunology». «Wir konnten zeigen, dass mutierte Viren von diesen an dieser Stelle nicht mehr erkannt werden können», so Andreas Bergthaler, Virologe am CeMM.

Mutierte Viren nicht mehr erkannt

Sie untersuchten die Auswirkung von Virusmutationen in Regionen, die von T-Killerzellen erkannt werden: sogenannte T-Zell-Epitopen. Dafür sequenzierten sie 750 SARS-CoV-2 Virusgenome von Infizierten und analysierten Mutationen auf ihr Potenzial, die Regionen zu verändern. Ergebnis: Viele Mutationen in Sars-CoV-2 sind dazu in der Lage, unter dem Radar der T-Killerzellen zu bleiben. «Wir konnten zeigen, dass mutierte Viren von diesen an dieser Stelle nicht mehr erkannt werden können», so Andreas Bergthaler, Virologe am CeMM.