Protest : Mutig – iranische Spitzensportlerin tritt im Final ohne Kopftuch an

Irans Klettermeisterin Elnas Rekabi hat im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Aus Protest gegen das Regime im Iran.

Seit der Islamischen Revolution von 1979 müssen iranische Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen.

Iranische Medien reagierten mit Empörung auf den Vorfall. «Bleibt abzuwarten, wie das Sportministerium auf diese Aktion reagieren wird», schrieb die regierungsnahe Zeitung «Hamshahri» am Montag. Anders fallen die Reaktionen in den sozialen Medien aus. Dort wurde die Sportlerin von den Iranern gefeiert. «Wir sind stolz auf dich», hiess es in einer der zahlreichen Reaktionen auf Twitter.