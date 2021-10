Rucksack aus Velokorb gestohlen – Mutige Männer zeigen Zivilcourage und halten Dieb fest

Laut der Stadtpolizei Zürich ist die Zivilcourage der Helfer bemerkenswert und löblich. «Wichtig ist, dass man sich als Helfer nicht in Gefahr bring t », sagt Sprecher Oliver Maier.

«Plötzlich griff ein Mann im Vorbeigehen in meinen Velokorb, packte meinen Rucksack und rannte davon», erzählt E. F. aus Zürich. Zwei Männer bewiesen aber Zivilcourage und hielten den Dieb fest.

Nun will sich die 46-Jährige bei den Helfern bedanken.

Zwei Männer hielten in Zürich einen Dieb fest, der zuvor einer Frau den Rucksack geklaut hat.

«Es ging alles ziemlich schnell. Ich habe zuerst gar nicht realisiert, was passiert ist», sagt E. F.* aus Zürich. Wie die 46-Jährige erzählt, stand sie letzte Woche mit ihrem Velo bei einem Lichtsignal im Kreis 4. «Plötzlich griff ein Mann im Vorbeigehen in meinen Velokorb, packte meinen Rucksack und rannte davon.» Geistesgegenwärtig habe ein anderer Velofahrer reagiert und sei dem mutmasslichen Dieb hinterher. «Er erwischte den Dieb und hielt ihn zusammen mit einem Passanten fest», sagt F. Den Rucksack habe der mutmassliche Dieb aber weiterhin festgehalten. «Wir haben dann zu dritt am Rucksack gezerrt, bis er ihn endlich losliess.»