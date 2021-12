Slippers und Hausschuhe draussen tragen – Influencerinnen machens vor

Ein Pyjama mit Ausschnitt am Po oder Analplugs als Kette – die Outfit-Ideen, die Designer und Modebranche manchmal präsentieren, schrammen nicht selten an der Realität der meisten Normalsterblichen vorbei. Eher in diese Ecke gehört auch der neueste Trend, den Influencerinnen und auch Stars wie Kaia Gerber jetzt präsentieren. Sie tragen ihre Finken statt in der heimischen Stube draussen auf der Strasse. Und das auch bei klirrender Kälte.