Phillip Adams : Mutmasslich 6 Menschen getötet – Ex- NFL-Spieler hatte schweres Hirntrauma

Der Profisportler Phillip Adams soll 6 Menschen erschossen haben, danach tötete er sich selbst. Nun ergab die Autopsie, dass er an einer Enzephalopathie (CTE) erkrankt war.

Adams spielte über sechs Saisons in der NFL.

Die Autopsie ergab, dass der Profisportler an einer fortgeschrittenen, chronisch traumatischen Enzephalopathie gelitten hatte.

Am 7. April wurden im US-Staat South Carolina sechs Menschen erschossen.

Mehrere Monate nach einem mutmasslichen Amoklauf eines ehemaligen Profi-Football-Spielers in den USA sind bei einer Autopsie schwere Schäden an seinem Gehirn festgestellt worden. Dass Ex-NFL-Spieler Phillip Adams 20 Jahre lang Football gespielt habe, habe sicherlich zu der fortgeschrittenen, chronisch traumatischen Enzephalopathie beigetragen, teilte Expertin Ann McKee am Dienstag mit.