Bernhard Diethelm spricht über Vorwürfe von Prostituierter

Im Juni 2021 soll der Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm in Zürich eine Prostituierte getroffen haben. Er soll sich mit der Frau auf sadomasochistische Rollenspiele geeinigt haben – fünf Stunden für 4200 Franken.

Bernhard Diethelm streitet die Vorwürfe ab. Die Anklageschrift sei «einseitig und völlig überrissen». Er will die Schilderungen der Privatklägerin vor Gericht widerlegen. In einer Pressekonferenz nimmt er am Mittwoch Stellung.