Die Frau war bereits vor der Tat polizeibekannt. Sie hat möglicherweise Verbindungen zur Terrormiliz IS.

Eine 28-Jährige attackierte im Manor in Lugano zwei Frauen. Eine musste schwer verletzt ins Spital eingeliefert werden.

Die 28-jährige Schweizerin, die im Manor in Lugano zwei Frauen verletzte, hat mögliche Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Sie wurde festgenommen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Eines der Opfer wurde nach Polizeiangaben schwer, aber nicht lebensgefährlich, eines leicht verletzt.