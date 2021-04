Kriminalfall in Frankreich : Mutmassliche Entführer von Mia (8) in Haft – Mutter und Kind unauffindbar

Nach der Entführung der achtjährigen Mia Montemaggi am Dienstag hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Mutter Lola Montemaggi und die achtjährige Mia sind aber nach wie vor verschwunden.

Heitz teilte am Freitag mit, die mutmasslichen Entführer gehörten der Prepper-Szene an.

Wie die Polizei bekanntgab, gelang es ihr, einen Tag nach der Entführung der kleinen Mia aus dem Haus ihrer Grossmutter im französischen Les Poulières drei Personen festzunehmen, die unter dringendem Verdacht stehen, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden in der Region Île-de-France rund 400 km vom Entführungsort entfernt verhaftet. Eine vierte Person wurde am Donnerstag gegen 13 Uhr festgenommen, vermeldet die französische Ausgabe der «Huffington Post» am Freitag. Laut Staatsanwalt Nicolas Heitz werden sie nun intensiv zur Tat verhört.