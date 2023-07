Gruppenvergewaltigung Mallorca: Neuer Ermittlungsrichter eingesetzt

Die mutmasslichen Täter sollen eine 18-Jährige in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben.

Nun vertritt sie drei der sechs Deutschen, die am 13. Juli 2023 in Palma de Mallorca wegen des Verdachts auf Gruppenvergewaltigung festgenommen worden waren.

Fünf Deutsche sitzen seit vergangenem Donnerstag wegen des Verdachts auf Gruppenvergewaltigung in Untersuchungshaft.

Ein Party-Urlaub, der eskalierte: Vergangene Woche wurden sechs junge Deutsche wegen mutmasslicher Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen festgenommen. Zuvor hatte das Opfer einvernehmlichen Sex mit einem der Männer. Als seine Freunde ebenfalls ins Hotelzimmer kamen, soll es zu sexuellen Übergriffen gegenüber der Frau gekommen sein. Seitdem sitzen fünf von ihnen in U-Haft, der sechste wurde freigelassen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass er zum Tatzeitpunkt auf der Couch des Hotelzimmers schlief.

Für die möglichen Täter sah es zunächst gar nicht gut aus: Denn der zuständige Ermittlungsrichter, der mit ihrem Fall betraut worden war, war ausgerechnet der als unerbittlich geltende Antoni Rotger. Er hatte bereits 2022 im Fall der deutschen «Kegelbrüder» durch sein besonders hartes Vorgehen für Aufmerksamkeit gesorgt: Er liess die Männer auch dann noch in Untersuchungshaft sitzen, als sich bereits Beweise für deren Unschuld mehrten.

Maria Barbancho verteidigte auch die Kegelbrüder

Wäre Rotger weiterhin mit dem Fall betraut, hätte sich das möglicherweise nicht positiv auf das Verfahren der fünf Deutschen ausgewirkt. Anders als beispielsweise in der Schweiz ermittelt in Spanien der Ermittlungsrichter, nicht der Staatsanwalt. In Spanien kann die U-Haft unter besonderen Umständen bis zu vier Jahre dauern. Mit dem neuen Ermittlungsrichter Nr. 5 könnten die Männer doch noch vorläufig auf freien Fuss gesetzt werden.