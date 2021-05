Besitzer schuldete ihnen Geld : Mutmassliche Kriminelle werfen 1000 Kakerlaken in Restaurant

In Taiwan haben zwei mutmassliche Kriminelle Ungeziefer in einem Restaurant freigelassen. Der Besitzer des Restaurants soll der Bande Geld geschuldet haben.

Horrorszenario in einem taiwanesischen Restaurant: Unbekannte lassen über 1000 Kakerlaken frei, wie ein Video auf Twitter zeigt.

Laut Polizei in Taipeh ist die Tat als Gewaltakt einzustufen und kann rechtlich verfolgt werden. Nebst den beiden Männern seien auch zwei weitere Männer und eine Frau an der Tat beteiligt gewesen. Sie befinden sich Berichten zufolge alle in Untersuchungshaft.