Regierung gibt bekannt : «Mutmassliche Mörder» von Haitis Staatschef Moïse festgenommen

Der Präsident von Haiti wurde Opfer eines tödlichen Attentats. Nun sollen Tatverdächtige verhaftet worden sein.

Moïse sei in der Nacht von Unbekannten in seiner Privatresidenz erschossen worden.

Jovenel Moïse, der Präsident von Haiti, wurde in seinem Haus getötet.

Eine Gruppe Unbekannter überfiel in der Nacht auf Mittwoch den haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse in dessen Privatresidenz.

Nach dem tödlichen Attentat auf Haitis Präsidenten Jovenel Moïse hat die Regierung die Festnahme von Tatverdächtigen bekanntgegeben. Die «mutmasslichen Mörder» seien von der Polizei am Mittwochabend gefasst worden, schrieb der stellvertretende Kommunikationsminister Frantz Exantus auf Twitter.

Moïse war nach Angaben von Regierungschef Claude Joseph in der Nacht zum Mittwoch von Attentätern in seinem Haus erschossen worden. Bei den Angreifern handelte es sich demnach um Englisch und Spanisch sprechende «Ausländer». Moïses Frau Martine, die bei dem Attentat verletzt wurde, wurde zur Behandlung nach Miami ausgeflogen.

Regierungen weltweit reagierten bestürzt auf den Anschlag, der die Krise in dem von Instabilität und grosser Armut geprägten Karibikstaat noch verschärfen dürfte. Der UN-Sicherheitsrat befasst sich am Donnerstag mit der Lage in Haiti.