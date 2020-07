Mord an saudischen Journalist

Mutmassliche Mörder von Regierungskritiker Khashoggi vor Gericht

Gegen die mutmasslichen Mörder von Jamal Khashoggi, der vor über zwei Jahren im saudischen Konsulat getötet wurde, wird nun der Prozess gemacht.

Es wird vermutet, dass der Kronprinz Bin Salman den Auftrag für den Mord an Khashoggi gegeben hat.

Seine mutmasslichen Mörder stehen in Istanbul vor Gericht.

Nach den viel kritisierten Urteilen in Saudiarabien wird der Fall des ermordeten regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nun von der türkischen Justiz aufgerollt.

Zweieinhalb Jahre nach der brutalen Tat beginnt am Freitag ein Prozess gegen 20 Angeklagte in Istanbul. Zwei Hauptbeschuldigten wird vorgeworfen, die 18 übrigen Angeklagten zum vorsätzlichen Mord unter Folter angestiftet zu haben, hiess es in der Anklageschrift der Istanbuler Staatsanwaltschaft, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.