Strafgericht Basel-Stadt

Mutmassliche Täter posierten noch mit der Tatwaffe

Sechs Personen werden von der Staatsanwaltschaft der versuchten vorsätzlichen Tötung beschuldigt. Der Hauptbeschuldigte sagt, er habe im Affekt gehandelt. Ein Foto könnte das Gegenteil beweisen.

Das Opfer erlitt beim Angriff an der Flughafenstrasse schwere Stich- und Schnittwunden am Bauch, Bein und an der Hand. Es wurde aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Sechs Männer sind von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt der vorsätzlichen versuchten Tötung angeklagt, weil sie im Februar 2019 einen damals 33-jährigen Mann vor einem Lebensmittelgeschäft in Basel niedergestochen haben sollen. Und das wegen Chat-Nachrichten an eine in Malaysia lebende Frau, wie Telebasel berichtet.

Am Montag war der Auftakt für den Prozess. Das Opfer erlitt beim Angriff an der Flughafenstrasse schwere Stich- und Schnittwunden am Bauch, Bein und an der Hand. Es wurde aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Laut der Staatsanwaltschaft haben die Täter in Kauf genommen, dass das Opfer beim Angriff stirbt.