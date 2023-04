Opfer in Spitalpflege: Mutmassliche Täterin (68) von Mönchaltorf verstorben

In Mönchaltorf wurden am Dienstag zwei Personen verletzt aufgefunden.

Am Dienstag stiess die Kantonspolizei Zürich in einem Mehrfamilienhaus in Mönchaltorf ZH auf zwei schwer verletzte Seniorinnen im Alter von 65 und 68. Was genau passiert ist, war bisher unklar – bis jetzt: Wie Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei am Donnerstag mitteilen, gehen sie nach Abschluss der ersten Ermittlungen von einem Gewaltdelikt aus.