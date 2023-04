Duisburg: Mutmasslicher Angreifer nach Attacke auf Gym-Besucher gefasst

Am Dienstag wurden vier Besucher eines Fitnessstudios angegriffen, eines der Opfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Am vergangenen Dienstag griff ein bisher unbekannter Mann vier Gym-Besucher des John Reed Fitness in Duisburg an. Drei von ihnen wurden lebensgefährlich verletzt, einer schwer verletzt. Am Sonntagmorgen vermeldet die «Bild»-Zeitung, dass ein Mann festgenommen werden konnte.