Teheran

Mutmasslicher CIA-Mossad Agent im Iran hingerichtet

Mahmud M. wurde in Teheran am Montamorgen hingerichtet. Der Iraner soll für die CIA und den Mossad gearbeitet haben.

Ein mutmasslicher iranischer CIA- und Mossad-Spion ist im Iran hingerichtet worden. Mahmud M. soll den Geheimdiensten in den USA und in Israel militärische Informationen geliefert haben, erklärte die Presseabteilung der Justizbehörde nach Angaben der staatliche Nachrichtenagentur Irna in Teheran.