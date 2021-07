Haiti : Mutmasslicher Drahtzieher des Mordes am Präsidenten festgenommen

Die haitianischen Nationalpolizei hat einen Verdächtigen im Fall der Ermordung von Jovenel Moïse festgenommen. Es handelt sich um einen haitianischen Arzt, der im US-Bundesstaat Florida wohnt.

Haitis Nationalpolizei hat die Festnahme eines mutmasslichen Drahtziehers des Mordes am Präsidenten Jovenel Moïse verkündet. Es handelte sich um einen haitianischen Arzt, der im US-Bundesstaat Florida wohnt, wie Polizeichef Léon Charles am Sonntag in einem Pressebriefing sagte. Die tatverdächtigen Söldner hätten ihn nach dem Attentat angerufen. Der Mann habe mutmasslich eine private venezolanische Sicherheitsfirma mit Sitz in Florida engagiert – zunächst, um ihn zu schützen. Er habe politische Absichten gehabt.