Guantanamo : Mutmasslicher Komplize von 9/11-Terrorist kommt nach 20 Jahren frei

Ein 46-jähriger Saudiarabier wird verdächtigt, 2001 mit dem Haupttäter der Terrorattacken in den USA weitere Flugzeugentführungen geplant zu haben. Nach über 20 Jahren in Guantanamo ist er nun aus der Haft entlassen worden.

Die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001 forderten knapp 3000 Todesopfer.

Nach 20-jähriger Haft in Guantanamo haben die US-Behörden einen saudiarabischen Gefangenen in sein Heimatland entlassen, der sich 2001 mutmasslich den Attentätern des 11. Septembers anschliessen wollte. Der Mann soll in Saudiarabien wegen einer psychischen Erkrankung behandelt werden, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit. Nach Angaben seiner Anwälte leidet der 46-Jährige seit seiner Kindheit unter anderem an Schizophrenie.