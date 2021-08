Bruder in der Schweiz - Mutmasslicher Mörder D.K.* (29) hat «Name der Familie beschmutzt»

Nach zwei Tagen auf der Flucht ist der 29-jährige D.K.* am Dienstag im Kosovo verhaftet worden. Er soll in der Stadt Ferizaj die 18-jährige O.M.* getötet haben. Wie sein mutmasslicher Mittäter A.S.* (32) hat auch D.K.* einen Bezug zur Schweiz: Sein älterer Bruder K.K.* (35) wohnt in der Romandie.