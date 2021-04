Ein 33-jähriger Rumäne muss sich am Dienstag wegen Mordes vor dem Bezirksgericht Horgen verantworten. Er soll im September 2018 in Samstagern ZH einen Landsmann in der Garage, in der beide arbeiteten, getötet haben. Laut Anklage stach der Beschuldigte mit einer selbst gebastelten Stichwaffe mindestens 15 M al auf sein Opfer ein. Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre Gefängnis und 15 Jahre Landesverweis: «Beim geschilderten Einstechen und Einschneiden mit der Stich- und Schnittwaffe auf den Verstorbenen handelte der Beschuldigte insbesondere deshalb skrupellos, weil er dem Verstorbenen (...) in besonders grausamer Weise unnötige physische und psychische Leiden zufügte, einer Massakrierung gleichkommend (...)» , schreibt die Staatsanwaltschaft.