Kaffeeaufheller und Mitgefangene : Mordverdächtiger im Fall Maddie beklagt sich über Haftbedingungen

Christian Brückner (45), der Hauptverdächtige im Mordfall Maddie McCann, sitzt seit Oktober 2020 in Oldenburg in Haft. Nun hat er sich in einem 14-seitigen Dokument über seine Haftbedingungen beschwert.

1 / 6 Christian Brückner (45), der Verdächtige im Fall Maddie McCann, beklagt sich über seine Haftbedingungen. Screenshot Staatsanwalt Hans Christian Wolters ist fest von Brückners Schuld überzeugt. Reuters Bei ihrem Verschwinden war Maddie fast vier Jahre alt. Bis heute fehlt jegliche Spur des Mädchens, das heute 18 Jahre alt wäre. AFP

Darum gehts Christian Brückner wird verdächtigt, Maddie McCann entführt und getötet zu haben.

Er beklagt sich in einem Schreiben über seine Haftbedingungen.

Unter anderem hat er Angst vor Mithäftlingen,

Noch immer gibt der Fall der 2007 spurlos aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen, damals vier Jahre alten, Maddie McCann Rätsel auf. Laut der deutschen Justiz soll der einschlägig vorbestrafte Christian Brückner das Mädchen entführt und später getötet haben, eine entsprechende Anklage soll noch erhoben werden.

Derzeit verbüsst Brückner in seiner laut dem «Spiegel» etwa acht Quadratmeter grossen Zelle in Oldenburg eine siebenjährige Freiheitsstrafe, unter anderem wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin. Doch Brückner ist offenbar ganz und gar nicht mit den Bedingungen seiner Haftstrafe einverstanden und hat sich deswegen in einem 14 Seiten umfassenden Dokument an den niedersächsischen Landtag gewandt und beschwert.

Im Schreiben hält Brückner so viele Kritikpunkte fest, dass das Justizministerium diese in zwei Kategorien ordnete – die eigentlichen Vorwürfe wegen der Bedingungen im Gefängnis sowie Beschwerden über das Verhalten von Mithäftlingen und Justizangestellten.

Morddrohungen und Beschimpfungen

So soll er als prominentester Insasse der Vollzugsanstalt in Oldenburg etwa seitens seiner Mithäftlinge aggressiv angegangen worden sein und Morddrohungen erhalten haben, nachdem diese via einer TV-Doku erfahren hatten, wer er ist: Es seien Beleidigungen, Beschimpfungen und Morddrohungen «auf ihn eingeprasselt», berichtet er. Gemäss der üblichen Hackordnung im Gefängnis stehen Insassen, die sich an Kindern vergangen haben, ganz unten. Einen Job in der Anstaltsschlosserei soll er nach vier Tagen beendet haben, da er sich dort inmitten scharfer Werkzeuge «nicht sicher» gefühlt und unter dem «abweisenden Verhalten» der anderen Gefangenen gelitten habe.

Eine Bitte um Verlegung wurde dennoch abgelehnt. Da er ständig mit dem Angriff durch Mitgefangene rechne, isoliere er sich selbst, so Brückner. Er verbringe 23 Stunden pro Tag in seiner Zelle, was er als «Folter» empfinde.

Ärger mit dem Kaffee und Schreibstiften

Doch Brückner plagen auch weniger gefährliche Dinge. So soll er sich etwa über fehlenden Aufheller für seinen Kaffee beschwert haben oder dass ihm schwarze Schreibstifte, die ihm sein Anwalt mitgebracht habe, nicht ausgehändigt wurden. Er habe stattdessen im Laden der Anstalt neue kaufen müssen. Zudem soll er erst nach mehreren Tagen einen neuen Einwegrasierer erhalten haben – er hatte den alten ohne Klinge zurückgegeben und diese in einem Bleistiftspitzer versteckt.

Brückners Begehren wurden alle abgelehnt. Man sehe keinen Anlass, «im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht tätig zu werden». Allerdings wurde er nach erneuten Ausstrahlungen von Dokus über ihn auf die Sicherheitsstation verlegt, wo er keinen Kontakt mehr zu Mitgefangenen hat. Offenbar hatte er sich aber zuvor selbst mit seiner Medienpräsenz gebrüstet.

