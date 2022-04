Alabama, USA: Mutmasslicher Mörder von Melissa (11) nach 34 Jahren festgenommen

Im September 1988 wurde die elf Jahre alte Melissa Tremblay tot auf den Gleisen eines Güterbahnhofs in Lawrence, im Bundesstaat Massachusetts, gefunden. Sie besuchte mit ihrer Mutter und dessen Freund einen sozialen Verein und ging alleine nach draussen um zu spielen. Als sie danach trotz mehrstündiger Suche der Mutter und ihres Freundes nicht gefunden werden konnte, meldeten diese Melissa als vermisst. Ermittler entdeckten ihre Leiche am nächsten Tag. Laut dem Staatsanwalt von Essex, Jonathan Blodgett, ergab die Obduktion , dass sie erst erstochen und dann von einem Zug überrollt wurde.

Der Täter konnte fast 34 Jahre lang nicht gefasst werden. Und das, obwohl viele Zeugen und Verdächtige befragt wurden und seit 2014 ein auf ungeklärte Fälle spezialisiertes Team am Fall arbeitete. Am Dienstagabend wurde der mutmassliche Mörder jetzt doch noch festgenommen und soll am Donnerstag vor einem Gericht in Alabama angeklagt werden.