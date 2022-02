Kusel : Mutmasslicher Polizistenkiller in Metzgerschürze abgeführt

Einen Tag nach dem Tod zweier Polizisten sitzt der Schock in der Westpfalz und darüber hinaus tief. Jetzt werden weitere Details zu den mutmasslichen Tätern bekannt.

Der Fahndungsdruck war am Ende zu stark: Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz hat sich Andreas S. der Polizei gestellt. Der 38- Jährige aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen wurde rund 13 Stunden nach der brutalen Bluttat vor einem Haus im saarländischen Sulzbach von Spezialkräften der Polizei festgenommen, wie ein Polizeisprecher in Kaiserslautern am Montagabend berichtete. Zuvor habe sich der Verdächtige über eine Anwältin bei der Polizei gemeldet.