Wohlen AG : Mutmasslicher Serien-Vandale gefasst – 25-Jähriger sitzt in U-Haft

In den vergangenen Wochen sorgte in Wohlen eine Serie von Sachbeschädigungen für Verunsicherung. Inzwischen befindet sich ein 25-Jähriger unter dringendem Tatverdacht in Haft.